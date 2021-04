Repórter da Globo revela que filho nasceu em uma ambulância: Foi surreal

28/04/2021 | 13:11



O repórter da Rede Globo, Pedro Vedova, deu detalhes sobre o nascimento do filho! O bebê veio ao mundo em uma ambulância e o jornalista relatou, em uma publicação do Instagram feita nesta quarta-feira, dia 28, que o parto foi muito emocionante:

Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital. O parto normal foi surreal. Minha mulher - pronta, conectada e empoderada - tinha o caos sob controle. No fundo, sabíamos que era só pressa do Antonio de distribuir amor no mundo.

A publicação de Pedro ganhou uma série de comentários, inclusive da jornalista Ana Paula Araujo, que escreveu:

Já nasceu com história pra contar! Parabéns pra família!!!

O também jornalista André Trigueiro comentou:

Seja bem-vindo, belo Antônio! Deus lhe abençoe e proteja sempre!