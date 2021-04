Michel Teló é detonado após sugerir aspirador de pó como presente de Dia das Mães: Machismo estrutural

28/04/2021 | 13:10



Após Giovanna Ewbank polemizar ao ser garota-propaganda de uma marca de cosméticos que testa produtos em animais, outro famoso foi detonado nas redes sociais. Michel Teló, que representa uma marca de eletrodomésticos de limpeza, sugeriu em seu Instagram que os seguidores comprassem um aspirador de pó de presente para o Dia das Mães.

A sugestão fez com que seguidoras do cantor, casado com Thais Fersoza, fizessem diversas críticas:

Eu te acho o máximo, mas presente para casa no Dia das Mães é traço de machismo estrutural... Esta publi não combina com você!

Pro Dia dos Pais compramos um facão pra limpar o quintal.

Ai, se eu ganho um presente nesse dia para casa... devolvo!!!

Não esqueça de dar um presente pessoal junto, faz uma diferença enorme esse cuidado!

Eu como mãe não gostaria de receber um presente desse, desculpe.

Acho esse o presente ideal para o Dia dos Pais.

Eita!