São Paulo começa nesta quarta a produzir a vacina Butanvac, afirma Doria

28/04/2021 | 13:05



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 28, na sede do Instituto Butantan, que hoje começam a ser produzidas as doses da Butanvac, vacina contra covid-19 produzida, integralmente em território nacional, pelo centro de pesquisas em parceria com consórcio internacional.

O Instituto começa nesta quarta a produção do primeiro lote de imunizante, com 1 milhão de doses da vacina. O governador anunciou que a previsão é de que sejam produzidas 18 milhões de doses da vacina na primeira etapa, até a primeira quinzena de julho. O imunizante aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial.

Doria cobrou agilidade da Anvisa para que aprecie o pedido para início dos testes clínicos. Na terça-feira (27), o órgão regulador disse que os dados informados pelo Instituto Butantan no pedido de testes da vacina Butanvac estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos. A Anvisa suspendeu o prazo para análise do pedido de testes até que o Butantan apresente os documentos solicitados.