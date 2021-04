Grande ABC tem pior saldo de empregos em sete meses

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 12:35



O emprego formal no Grande ABC registrou em março o pior desempenho em sete meses. Foram 25.492 contratações ante 25.672 demissões, resultando no saldo (diferença entre admissões e dispensas) de 180 postos de trabalho. Trata-se do primeiro resultado negativo desde julho de 2020, quando as baixas superaram os novos contratos em 902 vagas. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério da Economia e tabulados pelo Diário.

Em números absolutos, a cidade com o pior desempenho foi Santo André, com saldo negativo de 542 empregados, seguida por Mauá (-260), São Bernardo (-228), e Ribeirão Pires (-183). Encerraram março com mais contratações do que dispensas os municípios de São Caetano (552), Diadema (456) e Rio Grande da Serra (25). No trimestre, a região contabiliza criação de 8.162 postos, enquanto nos últimos 12 meses, 1.076 deixaram de ser celetistas.

Os setores que mais demitiram no período foram o de serviços (-930) e o comércio (-309), com destaque para Santo André que obteve o pior resultado em ambos setores – 739 desligamentos no primeiro e 279 baixas no segundo. Por outro lado, a construção impediu que o cenário regional fosse pior, uma vez que houve criação de 899 vagas, sendo 338 nos canteiros de obras andreenses e 302 em São Caetano. A indústria, por sua vez, teve 163 contratações a mais do que demissões.

No País, março contabilizou 1.608.007 admissões e 1.423.867 desligamentos, resultando no saldo positivo de 184.140 celetistas. O trimestre registra a criação de 837.074 empregos formais. No Estado de São Paulo, foram 526.725 contratações e 475.785 baixas, totalizando a criação de 50.940 postos de trabalho no terceiro mês do ano, com saldo positivo em 253.460 vagas em 2021.

Vale lembrar que desde janeiro de 2020, o sistema Caged foi substituído pelo eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) para as empresas. Portanto, os resultados atuais têm diferenças em comparação aos números dos anos anteriores. A metodologia anterior vigorou de 1992 a 2019.