Thyane Dantas desmente boatos de crise com Wesley Safadão: Isso é mais uma mentira

28/04/2021 | 12:10



Thyane Dantas usou o Instagram Stories para negar uma suposta crise em seu relacionamento com Wesley Safadão. A modelo publicou vídeos na última terça-feira, dia 27, relatando que não houve nenhuma discussão entre ela e o marido:

- Minha gente, mais uma história aí na mídia de que eu tinha discutido com o meu marido nesse final de semana numa viagem, em um aeroporto. E vocês que me acompanham aqui sabem que isso não existiu, inclusive a gente passou o final de semana em casa. Isso é mais uma mentira, só que toda semana está surgindo uma. Enquanto isso, seguimos. Inclusive, para não perder a oportunidade: meu amor, te amo, beijo.

Essa não foi a primeira vez que o casal passou por uma situação dessas. Recentemente, a modelo já havia usado as redes sociais para desmentir rumores de crise no casamento com o cantor.