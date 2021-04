Em meio a desentendimentos com a família de Gabriel Medina, Yasmin Brunet posta indireta: Não gaste seu tempo com quem não merece

28/04/2021 | 12:10



A polêmica envolvendo a família de Gabriel Medina está longe de acabar! E Yasmin Brunet, esposa do surfista, postou textos no Stories que poderiam muito bem ser indiretas para os sogros. Primeiro, a modelo postou a seguinte frase na rede social:

Controle como você responde à coisas que foram enviadas para destruir sua paz.

Em seguida, postou outro texto:

Você não pode forçar uma pessoa a te respeitar, mas você pode recusar-se a ser desrespeitada.

Já em outra imagem, compartilhou o seguinte:

O maior presente que você pode dar para alguém é seu tempo. É o bem mais valioso que você tem. Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, nunca vai conseguir comprar seu tempo de volta. O tempo não se compra e está indo embora a cada segundo. Escolher com cuidado a quem você quer dar esse presente é muito importante. Escolha bem as pessoas que merecem seu tempo de vida. Escolha bem para quem você quer dar partes da sua vida. Você é uma pessoa incrível e estar ao seu lado é um privilégio. Não gaste seu tempo com quem não merece. Literalmente não gaste sua vida com qualquer pessoa.

Vale citar que, após se casar com Brunet, Medina rompeu com a família e, pouco depois, detalhes vieram à tona indicando que a mãe do surfista é superprotetora com ele e inclusive fazia namoradas assinarem contratos. Após diversas polêmicas, a mãe de Medina excluiu Gabriel de sua biografia do Instagram.

Vish...