Ex-BBB Nati Casassola se defende após ser flagrada em aglomeração com Henri Castelli: - Isso não é nada de errado

28/04/2021 | 12:10



No último sábado, dia 24, Henri Castelli e outros famosos se envolveram em uma polêmica ao serem flagrados em uma festa clandestina na cidade de Hidrolândia, em Goiás. Entre as celebridades presentes na aglomeração estariam a ex-BBB Nati Casassola, que resolveu se pronunciar sobre o caso em suas redes sociais.

Através do Stories do Instagram, Nati comentou sobre a polêmica e esclareceu que não havia participado da festa, e sim, passado pelo local na parte da tarde para cumprimentar o amigo Rafa Eduardo, proprietário da chácara onde teria ocorrido a aglomeração:

- Vim aqui me pronunciar sobre a acusação que estão fazendo contra a minha pessoa sobre um encontro entre amigos que teve em Hidrolândia. Se vocês forem ver as fotos que foram divulgadas, eu estava lá à tarde com meu marido. Moro em Uberlândia, mas Hidrolândia é caminho para Goiânia, eu estava indo para Goiânia a trabalho para divulgar a minha marca. Eu passei sim na chácara do Rafa Eduardo que é um grande amigo meu e fazia mais de cinco anos que eu não via ele. Passei lá sim para dar um beijo no meu grande amigo à tarde, não tinha quase ninguém, tinha acho que quatro ou cinco pessoas, bem tranquilo. Acho que isso não é nada de errado.

Algumas horas depois, no entanto, a ex-BBB revelou que estava recebendo diversas mensagens que criticavam sua justificativa e também o fato de ela supostamente ter colocado sua vida e a dos demais envolvidos em risco. Nati, então, afirmou que isso não havia ocorrido, pois todos haviam apresentado resultado negativo para o novo coronavírus:

- Quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Tem muita gente falando: Você foi visitar um amigo seu, tem muita gente que não está vendo os pais ou os avós há muito tempo e que tem um vínculo muito maior. Mas vocês têm que entender que o Rafa Eduardo trabalha com eventos, e um dia antes ele estava ajudando na produção de uma live, então eles fizeram o teste de Covid. O dele deu tudo ok. Eu por exemplo trabalho em uma emissora, aqui existe uma burocracia também, a gente precisa fazer o teste de Covid, então eu estava ciente de que não estava colocando em risco a vida de ninguém. Meu marido trabalha em uma multinacional e toda semana tem que fazer teste de Covid. Então a gente não está sendo maluco de colocar a nossa vida ou a de alguém em risco. A gente estava com os testes ok, tudo em dia.

Mais tarde, Nati voltou a falar sobre o assunto durante uma live e reafirmou que em momento algum teria colocado pessoas em risco:

- Eu jamais seria irresponsável de fazer algo que colocasse a vida das pessoas em risco. Eu estava a caminho de Uberlândia para Goiânia, só que aí a gente passa por Hidrolândia. Como eu sei que o Rafa Eduardo tinha o teste ok, eu estava ok, meu marido estava ok, estava tudo atualizado, não tinha porque a gente não se encontrar. Eu ia deixar de dar um beijo num amigo meu, sendo que todos os testes estavam legais? A gente jamais iria fazer uma coisa que colocaria em risco as nossas vidas e principalmente a do próximo. A gente não é retardado mental, não.