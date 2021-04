Melo cai na estreia em Munique e acumula 7 derrotas seguidas; Demoliner perde

28/04/2021 | 12:06



Em seu primeiro torneio após anunciar o fim da parceria com o holandês Jean-Julien Rojer, a rotina de derrotas para o tenista brasileiro Marcelo Melo continua na temporada. Nesta quarta-feira, o mineiro jogou ao lado do alemão Mischa Zverev e caiu logo na estreia da chave de duplas do ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha, para o holandês Wesley Koolhof e o alemão Kevin Krawietz, cabeça de chave número 1, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Esta foi a sétima derrota consecutiva de Melo, que havia perdido seis seguidas com o ex-parceiro Rojer, com quem acabará jogando ainda uma vez mais. Os dois estão inscritos juntos no Masters 1000 de Madri, na Espanha, na semana que vem, e farão neste torneio a despedida da dupla. O brasileiro terá o croata Marin Cilic a seu lado no Masters 1000 de Roma, na Itália, na semana seguinte, e depois segue na busca por um novo parceiro fixo.

"Eles sacaram muito bem, não tivemos chance de break e aproveitaram as oportunidades", afirmou Melo após a derrota para Koolhof e Krawietz. O brasileiro e Mischa Zverev receberam convite para jogar o ATP 250 de Munique. No primeiro set, os adversários conseguiram o break no sétimo game e, com nova quebra, fecharam em 6/3. No segundo, quebraram no quarto game, abrindo 3/1 e, com essa vantagem, marcaram mais um 6/3 para avançar.

Na chave de simples, o alemão Alexander Zverev, irmão mais novo de Mischa, confirmou o seu favoritismo por ser o cabeça de chave 1 e passou pela estreia. Contra o lituano Ricardas Berankis, o atual número 6 do ranking da ATP ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e avançou às quartas de final. Segundo pré-classificado, o norueguês Casper Ruud eliminou o uruguaio Pablo Cuevas por 6/3 e 6/2.

Em Portugal, outro brasileiro em ação nesta semana fez sua segunda partida no ATP 250 do Estoril, também disputado no saibro. O gaúcho Marcelo Demoliner teve o mesmo destino de Melo ao ser eliminado, mas nas quartas de final. Ele o mexicano Santiago Gonzalez perderam para o monegasco Hugo Nys e o alemão Tim Puetz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.