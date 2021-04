Produtos da Realme estão com até 25% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/04/2021 | 11:18



A chinesa Realme anunciou uma série de promoções para celebrar o Dia das Mães. Até 9 de maio, os celulares Realme 7 e Realme 7 Pro, os fones de ouvidos Buds Q e Buds Air Pro, e o relógio inteligente Watch S estão até 25% mais baratos. Todos os produtos da Realme com desconto podem ser encontrados no site das Lojas Americanas.

Realme 7 e Realme 7 Pro

Lançados no Brasil em janeiro de 2021, o Realme 7 e Realme 7 Pro contam com especificações como armazenamento de 128 GB e câmeras traseiras de 64 MP. O Modo Estrelado, por sua vez, promete otimizar a captura de luzes durante a noite. Já as câmeras frontais variam entre os modelos, com 16 MP no Realme 7 e 32 MP no Realme 7 Pro.

Outro diferencial dos modelos são os carregadores Dart e SuperDart de 30W e 65W, responsáveis pela carga de, respectivamente, 50% em 26 minutos no Realme 7 e 100% em apenas apenas 34 minutos no Realme 7 Pro. Além disso, ambos aparelhos são Dual SIM, o que torna possível a utilização de dois chips de diferentes operadoras.

Disponíveis nas cores Azul Névoa e Prata Radiante, os smartphones da Realme ainda contam com a funcionalidade de biometria lateral. A tecnologia possibilita o uso da impressão digital dos usuários para o desbloqueio rápido do telefone, não sendo necessário digitar um código toda vez que o celular for utilizado.

Quando o assunto é desconto no Dia das Mães, o Realme 7 sai de R$ 2.299 para R$ 1.799, enquanto o Realme 7 Pro vai de R$ 2.799 para R$ 2.299. O abatimento de R$ 500, no entanto, só é válido para compras à vista. Emparcelamento em até 12 vezes, os modelos sobem para R$ 1.899 e R$ 2.399, respectivamente.

Buds Air Pro e Buds Q

O fone de ouvido wireless Buds Air Pro conta com recursos como a tecnologia TWS (True Wireless Stereo), latência de 95 milissegundos e cancelamento ativo de ruído de até 35 decibéis. Está disponível em duas cores: Preto Rock e Branco Soul. Resistente a respingos d’água, o device fornece aos usuários uma vida útil de até 25 horas e realiza cargas rápidas, em que apenas 10 minutos resultam em 3 horas de reprodução. O desconto do Dia das Mães é de R$ 200, indo de R$ 899 por R$ 699.

Já os Buds Q tem bateria de até 20 horas e latência de apenas 119 milissegundos. Disponível nas cores branca, preta e amarela, o fone com design de feijão se adapta aos ouvidos e promete uma experiência de uso confortável, com funções como as de recebimento de chamadas, troca de música e ativação do assistente de voz com um único toque. A promoção da Realme dá R$ 50 de desconto, de R$ 279 por R$ 229.

Watch S

O último dos produtos da Realme com desconto é o relógio inteligente Watch S. Com display redondo e características que o tornam um assistente de saúde em tempo real, pode ser uma boa opção de presente para as mães que gostam de se movimentar. O smartwatch possui tela de toque colorida de 3,3 cm e brilho automático em cinco níveis, além de recursos como monitor de batimentos cardíacos e nível de oxigênio no sangue. Na promoção, o dispositivo vai de R$ 899 por R$ 699 à vista, um abatimento de R$ 200.