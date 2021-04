Bolsonaro ao lado de Ramos: 'quando último brasileiro tomar a vacina, eu tomo'

28/04/2021 | 11:09



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 28, que irá se vacinar contra a covid-19 "depois que o último brasileiro tomar a vacina". "Tem gente apavorada. Então tome a vacina na minha frente. Eu sou chefe de Estado e tenho que dar exemplo. Meu exemplo é esse: já que não tem (vacina) para todo mundo, (quero) deixar que tomem na minha frente. Sempre foi assim. Sou o último a 'comer no quartel'", afirmou o mandatário.

As declarações foram dadas por Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada ao lado do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Na terça-feira (27), Ramos disse que se vacinou "escondido" contra a covid-19 por "orientação" e para "não criar caso".

Sem saber que era gravado durante em reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), o ministro também afirmou que está "pessoalmente envolvido" nos esforços para tentar "convencer o presidente" a tomar a vacina.