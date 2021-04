Após ser eliminado do BBB21, Arthur diz que vai atrás de Carla Diaz e admite erros: - Talvez eu não tenha mostrado a minha melhor versão

28/04/2021 | 11:10



Arthur Picoli foi eliminado na última terça-feira, dia 27, do BBB21. Nesta quarta-feira, dia 28, ele participou do programa Mais Você para analisar sua participação no reality show. Ana Maria, sem perder tempo, logo questionou Arthur sobre o envolvimento com Carla Diaz dentro do reality:

- Não era a minha ideia entrar no programa para poder me relacionar. Eu estava há bastante tempo solteiro, então eu fui pego de surpresa e foi muito bom. Foi no dia da minha festa do Líder, na minha primeira liderança. Foi uma coisa que me pegou de surpresa, porém foi muito interessante, foi muito especial para mim aquele momento. (...) Não era a minha expectativa, por agora, me relacionar, não digo nem dentro da casa. Mas foram situações que aconteceram no meu dia a dia que me levaram a nesse momento não querer um relacionamento.

Mas Arthur enfatiza:

- Eu sou romântico, sim, eu sou o cara que manda flores, eu toco violão, sim, eu canto uma musiquinha. Talvez ali eu não tenha mostrado a minha melhor versão. Poderia sim ter dado o meu melhor com a Carla, porque ela é uma pessoa incrível e merece tudo de bom.

O brother ainda revelou que ficou apaixonado pela atriz:

- Eu não estava um pouco envolvido ali, eu já estava com os quatro pneus arriados com a Carla. Às vezes a não atenção me deixava um pouco beliscado, porque eu sou canceriano, eu sou carente, eu sou dramático, eu sou chorão. Mas só aumentava o que eu sentia por ela (...). Eu não queria errar, principalmente com a pessoa que eu tinha me apaixonado. Eu acho que o sentimento ainda está aqui, porque eu tô com saudade dela, eu admito.

Ana Maria Braga, então, mostrou para Arthur uma fala em que Carla Diaz afirma que se Arthur não foi recíproco com ela, o azar era dele. O brother concordou com ela:

- Concordo com cada palavra dela, se eu não soube valorizar, o azar é realmente meu.

Ana Maria tentou ligar para Carla Diaz ao vivo, durante o programa, mas a atriz não atendeu a ligação. Arthur contou que vai entrar em contato com ela:

- Vou, sim, procurar ela. Vou tentar fazer a minha parte, vamos ver qual vai ser o posicionamento dela.

Arthur também falou sobre os conflitos que teve com Fiuk dentro da casa:

- É um cara que eu admiro muito, e não me orgulho dos problemas que eu tive com ele. Eu sei que fazem parte da minha jornada, da dele, mas não me orgulho.