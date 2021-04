Prestes a estrear no Power Couple, Adriane Galisteu declara: - Substituir o Gugu é impossível

28/04/2021 | 10:10



Adriane Galisteu é a nova apresentadora do Power Couple Brasil, reality show de casais da Record TV que já teve a apresentação de Roberto Justus e Gugu Liberato. Com a morte repentina do apresentador no final de 2019, a emissora precisou pensar em um novo nome para a atração e viu em Galisteu uma boa aposta para o programa que estreia em maio.

Longe do comando de programas de televisão há anos, Galisteu está super aimada com o novo desafio e falou sobre a experiência com o colunista Leo Dias.

- Quando penso no Gugu, eu penso em gratidão. Ele foi um grande amigo e foi uma pessoa sempre muito generosa comigo. Me lembro do quadro Lá em Casa, que eu tinha no SBT, onde me concedeu uma entrevista incrível. Nós gravamos aqui dentro de casa e fizemos uma entrevista para abrir o coração mesmo. Ele é uma pessoa a qual eu ainda não me conformo de não estar aqui, sabe? Já passamos alguns finais de ano juntos. Creio que vai torcer por mim também. Creio que torce para que eu faça sucesso neste projeto. Substituir não é a palavra certa, porque existem algumas pessoas que são insubstituíveis e o Gugu é uma delas. Vou encontrar o meio jeito de alegrar ao povo, de me comunicar e entreter as pessoas que estão em casa. Vou encontrar o jeito da Galisteu fazer o Power Couple, mas substituir o Gugu é impossível.

Além disso, Galisteu ainda se disse apaixonada por esse tipo de progama:

- As minhas expectativas são as melhores possíveis para o programa. Se passaram 17 anos e estou muito feliz de ter recebido este presente. Poder voltar à emissora onde já ganhei diversos prêmios é incrível. Foi na Record onde eu comecei a ser reconhecida e já reencontrei muitos colegas de profissão dessa época por lá. Foram anos muito bem vividos de É Show. Posso falar que eu sou uma consumidora assídua de reality show. Assisti todas as temporadas do Power Couple Brasil, da Fazenda e assisto o BBB antes de ser modinha, disse a apresentadora.

Adriane falou também que é encantada pela diâmica do Power Couple, achando as provas do programa muito divertidas.

- O que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, chega até a ser parecido com o programa. Os casais estão confinados há um ano e meio, né? Assistir é como vestir o calçado do outro. O que me chama atenção no Power Couple é o fato de que as provas envolvem estratégias e apostas em dinheiro. Quando o homem aposta alto na mulher em provas difíceis, elas ficam muito bravas. Quando é o contrário e ele aposta pouco dinheiro, ela fica brava também. Eu acho muito engraçado ver tudo isso. Os casais nunca acertam o momento exato de apostar alto ou baixo. Quero é ver labaredas no colchão e meter a colher à vontade nas brigas dos casais. Quem diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, está muito errado.

O Power Couple Brasil 5 irá ao ar de segunda-feira à sábado. A Record começou a divulgar os casais do reality show na última segunda-feira, dia 26, e irá divulgar mais três casais por noite nos próximos dias, quando chegaremos aos 18 nomes que estarão no programa.