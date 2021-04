Camilla de Lucas, Gil e Pocah estão no paredão do 'BBB 21'

28/04/2021 | 09:58



A noite desta terça-feira, 27, foi agitada no Big Brother Brasil 21. Isso porque, além da eliminação de Arthur Picoli, os participantes do reality tiveram que passar pela prova do líder, que foi basicamente de sorte.

Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas, Gil do Vigor e Pocah tiveram de escolher números de 1 a 23 ao abrirem um dos aparelhos de celular de uma das marcas patrocinadoras do programa. Os participantes optavam pelo número e recebiam uma mensagem que dizia se continuariam no jogo ou sairiam.

Os primeiros a serem eliminados da prova foram Pocah e Gil. Fiuk, Camilla e Juliette ficaram até praticamente os últimos números, mas a advogada levou a melhor na reta final, se tornando a última líder do BBB 21. "Meu Deus, eu nunca mais digo que não ganho nada", disse Juliette.

Ironizada por nunca ganhar nenhuma gincana em meses de programa, os fãs da advogada chegaram a soltar fogos quando ela venceu a prova do líder.

Na sequência, Juliette escolheu Camilla e Gil para o quarto vip. A advogada também teve de indicar um dos colegas ao paredão e escolheu Pocah. A cantora teve direito a salvar alguém do paredão e decidiu por Fiuk. Automaticamente, a berlinda foi finalizada com Camilla de Lucas e Gilberto.

Após a definição, Juliette pode, finalmente, desfrutar das maravilhas do quarto do líder, com direito a quadro com ela como rainha e uma série de regalias.