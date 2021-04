Vestibular Univesp abre inscrições com 64 vagas para Santo André

Da Redação



28/04/2021 | 09:30



A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp está com inscrições abertas para o segundo semestre, sendo 64 vagas destinadas à cidade de Santo André. As inscrições terminam no dia 20 de maio, às 23h59, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br.



No município, estão disponíveis 32 vagas de bacharelado divididas em tecnologia da informação, ciência de dados e engenharia da computação, e outras 50 vagas para serem divididas entre os cursos de licenciatura em letras, matemática e pedagogia. As provas ocorrerão no dia 13 de junho. Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 45. Para participar, basta que o candidato tenha concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula.



Será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação ou que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, o vestibular é importante para a qualificação profissional, sobretudo por ser realizado a distância, ainda mais neste cenário de pandemia. “A boa interlocução e parceria com o Governo do Estado de São Paulo tem sido fundamental para qualificarmos a mão de obra local. Os cursos oferecidos neste vestibular, como tecnologia da informação e ciência de dados, realizados de forma online e gratuita, acompanham a necessidade de capacitação exigida diante do atual cenário econômico”, disse.



Em todo o Estado de São Paulo, são cerca de 11 mil vagas do vestibular para o segundo semestre, destinadas a 305 municípios, o maior processo seletivo em extensão territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior paulista.



Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.



Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Em Santo André, o polo está localizado no Cesa Cata Preta, na Vila João Ramalho.



A Univesp é uma instituição pública e gratuita, credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação, com sede na cidade de São Paulo. Seu principal objetivo é a formação superior pela oferta de cursos na modalidade a distância, democratizando esse nível de ensino com qualidade e gratuidade.