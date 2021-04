28/04/2021 | 09:26



Os juros futuros rondam a estabilidade nesta manhã de quarta-feira, com viés de alta, antes da decisão sobre juros do Federal Reserve (15h) e em meio à alta dos juros dos Treasuries. Ontem as taxas subiram, reagindo em parte à debandada do Ministério da Economia. Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 8,43%, de 8,39% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,24%, de 6,23%, e o para janeiro de 2022 estava em 4,64%, mesma taxa de terça-feira no ajuste.