Arthur é eliminado do 'BBB 21' com 61,34% dos votos do público

28/04/2021 | 09:23



Na reta final do Big Brother Brasil 21, o paredão desta terça-feira, 27, foi acirrado entre Arthur, Camilla de Lucas e Pocah. Mas não deu desta vez para o instrutor de crossfit, que saiu com 61,34% dos votos do público. Ele é o décimo quarto eliminado do reality, em uma semana com três berlindas seguidas. Camilla de Lucas recebeu 30,77% dos votos no paredão e Pocah teve 7,89%.

Tiago Leifert chegou a mencionar, durante o programa ao vivo, que foram registrados mais de três milhões de votos por minuto. Ao total, foram 414.924.814 interações do público para a eliminação.

Arthur, que fez par romântico com a atriz Carla Diaz e elegeu o rapper Projota como seu melhor amigo na casa, teve de se despedir dos colegas na cozinha, por causa da próxima prova do líder, que ocorreria na sequência. "Eu entrei aqui moleque. Tenho certeza de que vou sair daqui um homem. Vocês colaboraram muito. Sou fã de vocês. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou e eu mudei", declarou o crossfiteiro, emocionado.