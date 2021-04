Da Redação, com assessoria

28/04/2021 | 09:18



Até 3 de maio, usuários de Xbox One, Xbox Serie X e Xbox Serie S podem adquirir títulos da Ubisoft com descontos de até 85%, via Microsoft Store. Os preços começam em R$ 30 para best-sellers como Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) e Far Cry 5 (Standard Edition). A prateleira de jogos em promoção também inclui lançamentos recentes como Assassin’s Creed: Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs: Legion.

Abaixo, veja uma lista com os principais jogos em promoção. Para conferir todos os títulos que a Ubisoft está oferecendo com desconto, clique aqui.