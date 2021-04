Estrela de Game of Thrones, Natalie Dormer dá à luz primeira filha após manter gestação em segredo

28/04/2021 | 09:11



2021 já é um ano muito especial para essas celebridades, já que elas aumentarão a família em breve - ou já fizeram isso! Natalie Dormer, por exemplo, pegou todos de surpresa ao afirmar durante uma entrevista ao podcast That?s After Life no dia 27 de abril que se tornou mãe pela primeira vez em janeiro de 2021!

A atriz, conhecida por papéis como Margaery Tyrell em Game of Thrones, Ana Bolena em The Tudors e Cressida nos últimos dois filmes da franquia Jogos Vorazes, manteve em segredo tanto a gestação quanto o nascimento da pequena, que é fruto de sua relação com David Oakes, e revelou estar amando a maternidade:

- É a coisa perfeita a se fazer durante uma pandemia - engravidar, ter um bebê. Eu sinto que provavelmente estou sendo um pouco clichê, ela provavelmente estará sentada em um bar em 30 anos um dia e vai falar tipo: Sim, eu sou um bebê da Covid. Ela tem apenas três meses e é uma alegria absoluta, nunca mais vou reclamar das horas de filmagem porque a falta de sono é algo além disso. As pessoas dizem: Toda a sua perspectiva de vida vai mudar, e todo o seu sistema de valores e você meio que revira os olhos e diz Sim, sim - e então você tem um [bebê] e pensa, Oh. Uau! Eu estou apaixonada. Estou absolutamente apaixonada, ela é uma alegria. O sono sempre foi muito importante para mim - essa é a única desvantagem, mas você sabe, a natureza é tão inteligente que os hormônios entram em ação.

Que surpresa, não é mesmo?