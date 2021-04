Mc Mirella e Dynho Alves estão no Power Couple Brasil 5

28/04/2021 | 09:11



O Power Couple Brasil 5 está ganhando forma! Após Adriane Galisteu ser apresentada como a nova apresentadora da atração, a Record TV começou a divulgar os participantes da quinta edição, que estreia em maio. Ao todo, serão 13 casais que ficarão confinados em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

Na noite de terça-feira, dia 27, a RecordTV anunciou mais três casais que estarão no programa e Mc Mirella e Dynho Alves estão entre eles. Recém-casados, os dois são puro amor, sendo que a cantora esteve na última edição de A Fazenda .

Geórgia e Thiago, da dupla com Thaeme, também estarão no programa. Lembrando que Georgia é atriz.

Jonathan Costa e Carol também farão parte da atração. Jonathan, aquele da nova geração, é DJ e paticipa do programa ao lado da namorada, que é empresária. Ele, aliás, foi casado com Antônia Fontenelle, com quem tem um filho.

O casal Renata Domínguez e Leandro Gléria estão animadíssimos com a participação no programa e até apareceram vestidos com look de gala para a apresentação! Renata também não é estreante em realities shows. A atriz e apresentadora participou do Bake Off Celebridades e ficou em segundo lugar na competição. Ela e Leandro, que é relações públicas, são casados desde março deste ano.

O primeiro casal revelado foi Mirela Janis e Yugnir Ângelo! Mirela ficou conhecida no Brasil por conta de sua participação no De Férias com o Ex. Já Yugnir é empresário, ex-noivo de Marília Mendonça e irmão de Camila Ângelo, atual esposa do jogador de futebol Huk.