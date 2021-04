28/04/2021 | 09:10



Após quase chegar na reta final nesta terça-feira, dia 27, o crossfiteiro Arthur Picoli foi o 14° eliminado do BBB21, com 61,34 % dos votos.

O morador mais famoso de Conduru, no Espírito Santo, foi parar na berlinda pela votação aberta da casa, com um total de três votos. Sendo alvo constante dos participantes, o ex-brother, acabou sendo escolhido para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Dentro da competição, Arthur protagonizou momentos polêmicos, chegando a ser cancelado em diversas situações. Entre escolhas consideradas erradas pelo público, o capixaba se aliou a Projota, tido como um dos vilões da edição, e se envolveu em um relacionamento bastante conflituoso com Carla Diaz.