Cidades investigam perdas educacionais na pandemia

Aline Melo



28/04/2021 | 08:31



Ao menos quatro das sete cidades do Grande ABC desenvolvem mapeamento para identificar falhas no aprendizado dos alunos da rede municipal em virtude da suspensão das aulas presenciais desde o início da pandemia. Na rede do Estado, estudo sobre o tema foi realizado e divulgado ontem mostrando perdas importantes no aprendizado de português e matemática, em alunos do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

Segundo a Secretaria de Educação de Santo André, todas as escolas da rede realizam análises do desempenho escolar dos alunos. A pasta assinou, em fevereiro, protocolo de intenções com a instituição Fini & Fini Educare – Sociedade de Estudos Avançados em Educação e Desenvolvimento que, entre outras ações, prevê realização de avaliação diagnóstica do nível de aprendizagem dos estudantes. As aulas presenciais na rede pública da cidade estão suspensas até 30 de abril, conforme descreto em vigor até sexta-feira.

A Secretaria de Educação de São Bernardo informou que realiza processo de avaliação diagnóstica na rede municipal para identificar os níveis de aprendizado dos estudantes e está prevista implementação de robusto programa de recuperação e reforço escolar a fim de garantir a progressão da aprendizagem dos alunos da rede. Não há previsão para retomada das aulas presenciais na rede pública do município.

São Caetano aplicou, em fevereiro, em toda rede, avaliação diagnóstica, indicando os avanços e perdas na aprendizagem de cada estudante, sobretudo em 2020. Segundo a Prefeitura, alunos com dificuldades são encaminhados para as aulas de apoio, no contraturno das aulas. Em maio, as escolas vão aplicar verificações de aprendizagem. Alunos com aproveitamento abaixo da média municipal serão encaminhados para a recuperação, também no contraturno escolar. A Prefeitura destacou que as ações ampliam o tempo escolar dos alunos que apresentam deficit de aprendizagem. Não há previsão de retorno para atividades presenciais na rede municipal da cidade.

A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires iniciou este mês sondagem para identificar o nível de aprendizado dos alunos do 1° ao 3° ano do ensino fundamental. Cerca de 1.400 estudantes realizaram avaliações de maneira remota em português e matemática. A ação ocorreu dentro da parceria entre Prefeitura e Instituto Ayrton Senna. Os resultados da avaliação estarão disponíveis em maio.

Com base nos resultados, novas estratégias serão traçadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires para atender às necessidades pedagógicas dos alunos, para corrigir possíveis defasagens no aprendizado. O retorno das aulas presenciais na rede da cidade está previsto para 30 de maio. Rio Grande da Serra não tem previsão para retorno das atividades presenciais e a cidade conta apenas com educação infantil na rede municipal. Diadema e Mauá não responderam até o fechamento desta edição.



ESTADO

Avaliação aplicada pelo Caed/UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora) em alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio da rede estadual de São Paulo mostrou perdas no aprendizado em português e matemática. O impacto foi maior em alunos do 5º ano, recuperação da defasagem em matemática foi estimada em até 11 anos.

Coordenador do Observatório de Educação da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Paulo Garcia avaliou que o resultado era esperado, e que uma análise dos dados considerando as condições socioeconômicas dos alunos pode mostrar perdas ainda maiores entre os estudantes mais vulneráveis.

Para o coordenador, análise detalhada do quanto foi aprendido por cada aluno desde o início da pandemia deve ser objetivo de todas as redes de ensino. “No Grande ABC, as prefeituras podem pensar em atuar de forma conjunta, cada uma respeitando sua realidade”, pontuou.