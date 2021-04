Ingram Micro Brasil e Infor: parceria mira transformação digital no varejo

Sérgio Vinícius

A transformação digital no varejo começou bem antes do comércio baixar as portas – e ela não se resume à adoção do e-commerce. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), mesmo antes da crise provocada pelo coronavírus, 38% dos varejistas já possuíam iniciativas formais para investimentos estratégicos digitais em pessoas, processos e tecnologias. Isso representava já um aumento de 65% em relação a 2019.

Com a pandemia, os desafios da transformação digital no varejo aumentaram. Para atender tanto o consumidor que se rendeu ao conforto das compras on-line como aos que preservam a cultura de compras presenciais, manter-se competitivo e lucrativo, é preciso integrar o varejo físico ao digital e aos marketplaces, prover conteúdo, oferecer soluções financeiras e serviços de valor agregado, e ter infraestrutura operacional e logística.

Atrair, engajar, criar conexões afetivas com os clientes e aumentar a percepção de que eles são únicos também são determinantes e só mesmo a tecnologia é capaz de suportar a realização e gestão de tantos dados e variantes.

Pensando nisso e em oferecer a melhor tecnologia para os varejistas, a Ingram Micro Brasil passou a oferecer as soluções de WMS (Warehouse Management System) da Infor, companhia de softwares de gestão em nuvem e especializada por setor.

“A Ingram Micro tem um time comercial que já atende os varejistas, tanto fornecendo produtos para serem revendidos aos seus clientes, como oferecendo soluções para a sua própria digitalização e operação e dando suporte para acelerarem a sua digitalização”, diz Marcelo Violento, diretor de vendas da Ingram Micro Brasil.

“Agora, estamos reforçando ainda mais nosso portfólio para o negócio do varejista e, ao mesmo tempo, ampliando a bem-sucedida parceria com a Infor, iniciada em 2020”, completa o executivo, referindo-se ao fato de a distribuidora já oferecer os softwares de gestão na nuvem da Infor para diferentes indústrias.

Segundo Violento, a Ingram Micro ajuda as empresas a maximizarem o valor da tecnologia que fabricam, vendem ou usam. Assim, a Infor é uma escolha natural como parceiro, pois ambas têm o mesmo foco em nuvem, mobilidade, cadeia de suprimentos e soluções de tecnologia.

“Há duas razões principais pelas quais a Ingram Micro escolheu estrategicamente a parceria com a Infor: seu foco no cliente e sua oferta de nuvem multi-tenant, específica da indústria, que traz uma vantagem única para nossos revendedores. Os clientes estão no centro do que nós fazemos, e seu sucesso é o nosso sucesso”, diz o diretor da Ingram Micro.

“Os recursos de nuvem multilocatário, juntamente com a funcionalidade de última milha do setor, permitem que o negócio do cliente se expanda rapidamente e que ele gaste menos tempo gerenciando a infraestrutura e tenha mais tempo para se concentrar em iniciativas estratégicas”, completa.

O diretor de vendas da Ingram Micro explica que cada vez os varejistas precisam ter mais domínio sobre o negócio como um todo, acompanhando desde o rastreio de mercadorias até o controle de estoques, a gestão de armazéns (WMS) e a integração de todos os sistemas com a loja ou, no caso de uma rede, com todas as unidades.

“Serviços de Omnichannel, novas tecnologias e soluções de PDV, sistemas de análise e de armazenamento de dados e até soluções de IoT para rastreio de entregas ao cliente final já são entregues pela Ingram Micro. Com o WMS da Infor, teremos como atender ainda melhor os varejistas. Estamos bastante entusiasmados, porque muitos de nossos clientes já estão engajados com a Infor”, completa Violento, sempre com foco na transformação digital do varejo.