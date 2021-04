A 3ª onda é ameaça real

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 23:59



É cada vez mais frequente especialistas em saúde alertarem para a possibilidade de uma terceira onda de Covid-19. E, a bem da verdade, a segunda, que veio imediatamente após a primeira, sequer passou ainda. Basta ver os números de casos e mortes registrados em todas as partes do País. São quase 400 mil vítimas fatais no Brasil, sendo 6.721 nas cidades do Grande ABC. Só ontem, 46 pessoas perderam a vida nos sete municípios da região.

Dentre os gatilhos que podem detonar essa nova sequência de casos está o Dia das Mães, que neste ano será comemorado em 9 de maio. Assim como ocorreu com as festas de fim de ano e Carnaval, a data enseja o contato entre as pessoas. Além disso, amplifica o movimento no comércio de rua e dos shoppings em busca de presentes.

Com cuidado é possível manifestar o carinho pelas mães. Os lojistas sérios e os centros comerciais estão seguindo as regras sanitárias, como este Diário mostrou no sábado. Basta evitar as aglomerações e também os encontros familiares até que o perigo seja definitivamente afastado.

Existem, entretanto, outros fatores que são ainda mais propícios à proliferação da doença. Um deles é a ocorrência de festas clandestinas. No último fim de semana, 85 pontos foram interditados pelas autoridades por desrespeitar as regras.

A desinformação e a ignorância aos preceitos científicos também são potenciais focos de Covid. E, neste caso, o mau exemplo vem de cima. Vão desde a confissão de um ministro de Estado que, sem saber que era gravado, confessa que tomou escondido a vacina contra a Covid para não contrariar a determinação do presidente da República, até o passeio sem máscara por um shopping do general que até dias atrás era (ou deveria ser) a autoridade máxima na saúde do País.

O fato é que, quanto mais durar a pandemia, maiores serão as perdas. A Covid representa prejuízo para o comércio, indústria e serviços. Também para a administração pública e às pessoas. Se cada um fizer a sua parte, será menos difícil.