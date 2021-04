Com eficiência e intensidade, Internacional goleia Táchira por 4 a 0

27/04/2021 | 23:44



A promessa de que o Internacional provaria ser capaz de brigar pelo título da Copa Libertadores da América foi cumprida. A derrota na estreia, na altitude de La Paz (BOL) para o Always Ready, por 2 a 0, ficou para trás. Com um futebol intenso e eficiente, o colorado gaúcho não deu chances para o Deportivo Táchira e goleou o time venezuelano por 4 a 0, nesta terça-feira à noite, no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos.

Mas, no momento, está acirrada a briga pela liderança do Grupo B, com três clubes somando três pontos. Além de Inter e Táchira, o Always também lidera, mesmo só entrando em campo na quinta-feira no Paraguai diante do Olimpia, lanterna com nenhum ponto. Na próxima quarta-feira, dia 5, o Internacional recebe o Olimpia, enquanto o Táchira sai diante do Always Ready pela terceira rodada.

Para vencer, o Internacional mostrou organização e jogadores agudos, decisivos. A pressão foi a tônica até a saída do primeiro gol aos 20 minutos. Rodinei cobrou escanteio na medida para a cabeçada do zagueiro Victor Cuesta.

Quase em seguida saiu o segundo gol, aos 24 minutos. A jogada começou pelo lado direito, caindo nos pés de Thiago Galhardo que, desequilibrado, tocou de lado para a finalização de Maurício. Após o bloqueio defensivo, a bola sobrou para Patrick que bateu de chapa e colocado no canto esquerdo. A bola passou pelo goleiro e um zagueiro antes de entrar nas redes. Na comemoração ele pegou com o massagista banha uma máscara do Pantera Negra e festejou bastante. O gesto, considerado exagerado pela regra, valeu um cartão amarelo.

O Táchira ainda tentou sair da defesa, mas não encontrou espaços. Assustou quando Hernández apareceu nas costas de Moisés e bateu cruzado, porém, para fora.

O Inter tratou de ampliar o placar aos 42 minutos, num lançamento longo de Victor Cuesta para Thiago Galhardo. Ele usou a cabeça para colocar a bola na sua frente, dividiu no corpo com um marcador, já se ajeitando para o chute. A bola morreu no canto direito do goleiro. Na comemoração, Galhardo tirou a camisa e também recebeu o cartão amarelo.

O segundo tempo começou da mesma forma, com o time gaúcho intenso. Criou duas grandes chances para ampliar. Aos cinco, em um chute à queima roupa de Patrick sobre o goleiro Varela, que também pegou bela cabeça da Henrique Dourado.

A estratégia precisou ser alterada aos 13 minutos com a expulsão de Palacios, que cometeu falta quase em cima da grande área. Com um jogador a menos, o Inter tirou o pé, se posicionou na defesa à espera de contra-ataques. O primeiro bem aproveitado saiu aos 30 minutos, quando Maurício lançou Yuri Alberto em velocidade pelo lado esquerdo. Ele correu até a grande área e bateu no canto direito do goleiro: 4 a 0.

Mesmo em desvantagem em jogadores, o Internacional seguiu comandando as ações em campo, tanto que poderia ter ampliado a goleada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 4 X 0 DEPORTIVO TÁCHIRA

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel (Pedro Henrique), Victor Cuesta e Moisés; Edenilson (Nonato), Henrique Dourado, Maurício e Patrick (Marcos Guilherme); Palacios e Thiago Galhardo (Yuri Alberto). Técnico: Miguel Angel Ramirez.

DEPORTIVO TÁCHIRA - Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas e Granados; Cova, Flores (Marlon Fernández), Nelson Hernández (Velasco) e Freddy Góndola (Chacón); Lucas Gómez (Angarita) e Edgar Pérez (Covea). Técnico: Juan Tolisano.

GOLS Victor Cuesta aos 20, Patrick aos 24 e Thiago Galhardo aos 42 minutos do primeiro tempo. Yuri Alberto aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Palacios e Thiago Galhardo (Internacional). Camacho e Gándola (Táchira).

CARTÃO VERMELHO - Palacios (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).