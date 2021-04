Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 00:01



Prefeituras das cidades do Grande ABC garantem que não vão faltar vacinas para finalizar a primeira imunização de idosos com 63 anos nem a segunda dose para quem tem 68 ou mais. Ontem, o Instituto Butantan informou que, após atraso de insumos vindos da China, vai retomar a programação de entrega de lotes da Coronavac na segunda-feira.

A única cidade que precisou interromper a campanha por falta de doses foi Ribeirão Pires, que não vacinou ninguém entre segunda-feira e ontem até que novos lotes chegassem na cidade, o que ocorreu ontem, quando a Prefeitura recebeu 960 doses da Coronavac e 1.270 do imunizante de Oxford/Astrazeneca. Assim, hoje a campanha recomeça no drive-thru do Complexo Ayrton Senna.

Apesar da garantia de finalizar a imunização das faixas etárias atuais, as cidades esperam por mais fármacos para avançar na campanha e proteger idosos de 60 a 62 anos, público-alvo previsto para começar a receber as vacinas no dia 6 de maio.

BALANÇO

Os boletins epidemiológicos das sete cidades informaram mais 46 mortes e 779 casos do coronavírus ontem. Com isso, o total chegou a 6.721 falecimentos e 175.973 diagnósticos positivos, sendo que, deste montante, 161.137 já estão recuperados.

Ontem as cidades aplicaram 11.044 vacinas, sendo 4.318 referentes à primeira dose e 6.726 à segunda. No total, 424.735 moradores da região (15,1% da população) já receberam um imunizante e 233.375 (8,3%) estão com o esquema vacinal completo.

O Estado voltou a superar ontem a marca de 1.000 mortes de pacientes com Covid, com 1.044 óbitos em período de 24 horas – a última vez que isso ocorreu foi no dia 20 de abril, com 1.122 óbitos. No total, são 93.842 vitimas fatais. Foram reportados ainda 17.992 novos casos, com total de 2.856.225, sendo que, desses, 2.524.255 tiveram a doença e estão recuperados.

O Brasil também registrou números alarmantes ontem. Após seis dias o País rompeu a barreira das 3.000 mortes, com 3.086 perdas, com total de 391.936. Em relação aos casos, foram mais 72.140 registros, com 72.140 no total.