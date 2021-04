Câmara avaliza novo Refis em Santo André

Fábio Martins

27/04/2021 | 20:20



A Câmara de Santo André deu aval, por unanimidade, em primeiro turno, a dois projetos de lei do Executivo que criam nova edição de espécie de Refis (Programa de Recuperação Extraordinária de Créditos Fazendários) na cidade. As propostas, ambas denominadas Renegocia, irão permitir negociação de dívidas de tributos locais, como IPTU, ISS e ITBI, com vistas a incentivar, principalmente regularização de débitos do setor produtivo na pandemia, bem como elevar a arrecadação na crise. As matérias estabelecem descontos para quem quitar pendências com a Prefeitura e Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

A partir da aprovação definitiva – itens devem ser apreciados novamente na quinta-feira -, o Poder Executivo fica autorizado a celebrar acordos de parcelamento de créditos, inclusive aqueles já inscritos na dívida ativa, com exceção a infrações à legislação de trânsito, multas de natureza contratual e taxas de execução de obras particulares. Quem, por exemplo, parcelar os débitos em até três vezes, terá redução de 100% dos juros de mora e da multa moratória. No texto, há série de opções de parcelamento, podendo chegar a pagamento em até 60 vezes, com redução de 55% nos juros e multa. Quitação entre quatro e 12 vezes impacta queda de 95% dos juros.

“A presente propositura visa proporcionar condições especiais para pagamento, com redução dos juros e moratórios, por meio do programa, de forma excepcional e por prazo certo e determinado, possibilitando a diminuição imediata da inadimplência e proporcionando à autarquia, em conjunto com o município, o cumprimento das metas de arrecadação”, diz trecho da justificativa do projeto. “Desta forma, a matéria pretende criar, de forma transitória, mecanismos para estimular a quitação dos débitos. A fim de que esta nova proposta seja exitosa, torna-se necessário criar condições atrativas e eficientes para o contribuinte”, emenda.

Não há número atualizado de inadimplentes deste ano, tendo em vista a postergação dos vencimentos até fim de novembro de todos os tributos municipais. A cidade acumula estoque de cerca de R$ 2,8 bilhões de dívida ativa, segundo informações do governo, somando todas as origens e vencimentos – parcela deste volume, contudo, trata-se de massa falida. Aproximadamente 76% dos valores estão judicializados.

O governo Paulo Serra (PSDB) admite que outro fator que justifica o envio do projeto decorre da crise financeira que atravessa o País, agravada pela pandemia, decorrente do coronavírus, que “após um ano alcançou seu pior momento, gerou severa diminuição da atividade econômica e, como consequência, a diminuição vertiginosa nos valores repassados pelos governos federal e estadual”.