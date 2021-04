Morre fundador da imobiliária Donizete, de Santo André

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 19:22



Fundador da Donizete Imóveis, que possui duas unidades em Santo André, Antonio Doniseti dos Santos morreu nesta terça-feira (27) aos 64 anos, vítima da Covid-19. Ele ficou internado por duas semanas e meia no Hospital Albert Einstein, na Capital, enfrentando as complicações da doença. Ele deixa esposa e três filhos.

A filha, a médica veterinária Adriana Stefano dos Santos, 34, conta que Doniseti, natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, amava a profissão e a cidade de Santo André. Antes de fundar a Donizete Imóveis junto com a irmã, ele teve outra imobiliária. A primeira unidade do empreendimento foi inaugurada na Vila Assunção e, depois, se mudou para o bairro Jardim. Mais tarde, nova unidade foi aberta no bairro de origem, mas a filha não soube precisar datas.

“Meu pai a vida toda sempre gostou de jogar baralho, se encontrar com amigos e viajar. Apesar disso, ele sempre foi muito caseiro também”, compartilha Adriana. Ela garante que Doniseti era uma ótima pessoa e um ótimo pai. “Eu amo meu pai para além desta vida”, afirma.

Ele é descrito como um amigo e não como um chefe pelos funcionários. A postagem na página do Facebook, onde a imobiliária comunica o falecimento, amigos e clientes lamentaram sua morte. Doniseti dos Santos também era estimado entre empresários da região.

Fundador da construtora Patriani, Valter Patriani destacou que Doniseti era um dos principais corretores de imóveis e fundou uma das melhores imobiliárias do Grande ABC. “Acima de tudo, era um amigo querido, de coração extraordinário e que fará uma falta imensa para o setor imobiliário. Que Deus o tenha por sua brilhantes história”, completou.

Pedro Cia Junior, presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), lamentou a morte do empresário e salientou o trabalho para o desenvolvimento regional, gerando empregos e realizando o sonho do imóvel próprio de muitas famílias. “Seu empreendedorismo será sempre lembrado”, afirmou.

Em nota, a diretoria da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) também lamentou a perda de Doniseti e prestou solidariedade aos familiares.