Comitê do BB aprova indicação de novos membros do Conselho de Administração

27/04/2021 | 19:21



O Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem) do Banco do Brasil aprovou as indicações de novos membros do Conselho de Administração. Inclusive do indicado pela União para a presidência da instituição, Fausto de Andrade Ribeiro.

Ele foi aprovado na reunião do dia 22 de abril, juntamente com Walter Eustáquio Ribeiro, também indicado pela União para o colegiado. Foram aprovados também Ênio Mathias Ferreira como vice-presidente Corporativo, e José Ricardo Fagonde Forni, como vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores.

O Corem fez uma observação sobre Fausto Ribeiro, atestando que ele não atente os requisitos para ser conselheiro independente, já que ocupa o cargo de presidente.

Na reunião do Corem do dia 23, foram aprovada as indicações de Aramis Sá de Andrade, pelo conselho, e de Roberto Juenemann, pelos minoritários, para o conselho de administração.

A indicação de Sá de Andrade havia sido retirada da pauta da reunião do dia 16, para que a Diretoria Jurídica do BB pudesse emitir parecer sobre potencial conflito de interesses, por conta de sua participação na empresa Runpalbr. Naquela reunião, Iêda Aparecida de Moura Cagni para o colegiado.