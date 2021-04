Experiente zagueiro Miranda exalta boa fase, mas pede 'pés no chão' no São Paulo

27/04/2021 | 19:15



Sete vitórias seguidas, com 15 gols marcados. O São Paulo vive uma grande fase na temporada e já é apontado como favorito às conquistas que não vêm desde 2012. Experiente jogador do elenco de Hernán Crespo, o zagueiro Miranda pediu "pés no chão" no clube. Nada de euforia antes da hora, sobretudo na Libertadores, na qual os jogos costumam ser verdadeiras batalhas.

Depois de ótima vitória na estreia, com 3 a 0 no Sporting Cristal, no Peru, o São Paulo se prepara para sua primeira partida pela Libertadores no Morumbi. Quinta-feira, o rival será o Rentistas e a meta, apesar do discurso cauteloso, é de somar a segunda vitória seguida para seguir tranquilo na frente.

"Importante destacar as vitórias, mas temos de manter os pés no chão, porque Libertadores é diferente", afirma Miranda. "Sabemos que é muito importante largar bem, na frente. Tivemos um bom início e agora é dar continuidade, porque é um adversário difícil, duro", enfatiza, avaliando os vice-campeões do Uruguai. "Mas com nossa qualidade, temos tudo para buscar os três pontos."

Feliz pelo retorno ao clube após anos na Europa, Miranda ainda comemorou o bom momento e espera ajudar o clube a desencantar.

"Estou feliz de estar aqui, sempre almejei esse retorno. E ter esse bom início é muito satisfatório", diz. "Time que tenho um carinho muito grande, o time do meu coração. Vou fazer sempre o meu máximo para voltar a ser campeão".

Miranda ainda busca a melhor forma física e conquistar uma vaga entre os titulares. Crespo vem usando Arboleda, Bruno Alves e Léo no time principal.

Nesta terça-feira, o argentino ganhou mais duas opções para escalar o time diante do Rentistas. O lateral-direito Orejuela e o centroavante Pablo trabalharam normalmente e estão à disposição.