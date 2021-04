PPI aprova concessão de florestas nacionais de Canela e São Francisco de Paula

27/04/2021 | 19:10



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) aprovou a concessão das florestas nacionais de Canela (RS) e São Francisco de Paula (RS). De acordo com o PPI, a outorga será de R$ 449,966 mil no caso de Canela e de R$ 289,461 mil para São Francisco de Paula. São esperados investimentos de R$ 170 milhões, e o prazo do contrato será de 30 anos.

O PPI qualificou também para estudos as florestas nacionais de Chapecó (SC), Três Barras (SC) e Irati (PR), que farão parte de um bloco chamado de Floresta Nacional (Flona) Sul.

A proposta prevê pagamentos à União pelas concessionárias, e os recursos serão destinados aos Estados e municípios onde se localizam as florestas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - atualmente responsável pela gestão das três florestas.

Além de manuais de procedimentos para manejo sustentável, também há previsão de substituição das espécies exóticas por nativas e envolvimento da população por meio de uso múltiplo da floresta.