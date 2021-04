27/04/2021 | 17:10



Como você vem acompanhando, Eva Wilma está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar problemas cardíacos e renais. De acordo com informações do jornal Extra, a atriz continua na UTI, mas segue consciente, lúcida e respirando espontaneamente.

O boletim médico, divulgado nesta terça-feira, dia 27, declara, ainda, que Wilma se encontra em quadro cardiológico estável, mas mantém necessidade de assistência renal.

A atriz deu entrada no hospital no dia 15 de abril, mas vem respondendo bem aos tratamentos.

Esperamos que ela se recupere logo!