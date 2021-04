Zilu Camargo revela sequelas da Covid-19 e desabafa: - Eu tô toda inchada

27/04/2021 | 17:10



Zilu Camargo recentemente foi diagnosticada com coronavírus, mas já se recuperou da doença. E na noite da última segunda-feira, dia 26, a empresária fez a primeira live com fãs após se curar 100%. Porém, em conversa com três seguidores, ela informou que tem sofrido com algumas sequelas e ainda desabafou sobre o vírus - que definiu ser como traiçoeiro.

- Eu tô toda inchada, olha o meu queixo, tá todo inchado. Essa semana eu tô toda inchada. Eu não sei se é a comida, não sei... acho que ainda é efeito desse Covid ainda. Ô coisa ruim, começou.

Em seguida, declarou:

- Tô recuperando. Hoje eu comecei a malhar, mas sabe o quanto eu consegui malhar? Meia hora! Me deu uma vergonha, disse, rindo, informando que depois ficou meia hora deitada para tentar se recuperar.

A ex de Zezé Di Camargo ainda citou que o namorado, Antonio Casagrande, cuidou dela e não foi infectado. Além disso, desabafou:

- O Antonio ficou cuidando de mim, ficou do meu lado, e não pegou. Em momento algum. Eu acho que ela [a doença] escolhe as pessoas. Essa doença é tão complicada que a gente nunca sabe quem é que vai... têm pessoas que quase não sentem nada, tem gente que vai parar no hospital. Nós perdemos uma pessoa semana passada que cuidou da Wanessa por dez anos. A pessoa foi internada e não saiu mais. É triste porque você nunca sabe. É tipo uma roleta russa, você nunca sabe qual é a sua hora. E os hospitais tudo lotado.

Por fim, alertou:

- Eu tive todos os cuidados possíveis e peguei de uma maneira tão idiota... então, assim, não dá para saber como você vai pegar ou se não vai. É melhor evitar mesmo ficar saindo, aglomeração. Tem que usar máscara, o álcool gel.