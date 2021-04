Câmara de Mauá derruba CPI e dá força a Marcelo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 16:42



A Câmara de Mauá derrubou a instalação da CPI da Iluminação, proposta pelo vereador Sargento Simões (Podemos). Foram 15 votos pela rejeição da comissão, sete a favor, em votação que confirmou a reconfiguração do equilíbrio de forças dentro do Legislativo, a favor do governo de Marcelo Oliveira (PT).

O requerimento solicitando a instalação do bloco foi apresentado no começo do ano por Simões, ainda quando a casa se mostrava arredia a Marcelo – o petista havia perdido votações importantes, como a montagem da mesa diretora da Câmara e o reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Desde então, a gestão Marcelo decidiu estabelecer pontes com os vereadores, amenizou o clima de insatisfação e construiu uma base que, no primeiro teste de fogo, caminhou com a administração do PT.

Simões, que pretende ser candidato a deputado federal se colocando como rival do petismo na cidade, reclama da atuação do Consórcio Mauá Luz, formado pelas empresas Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda, FM Rodrigues & Cia Ltda e Conasa (Companhia Nacional de Saneamento S/A), para gerir a iluminação pública do município. Antes mesmo da votação, Simões fez discurso sabendo que seria derrotado.

“Como vereador e munícipe desta cidade desde 1979, eu quero dizer que apenas cumpro meu papel para qual fui eleito. Confesso que não consigo entender. Precisamos abrir essa caixinha ou esse grande contêiner deste Consórcio Mauá Luz, que para mim é Mauá escuridão, porque muitas ruas estão apagadas. Por que nosso prefeito não quer deixar abrir a CPI? Não consigo entender. Se um dia for prefeito, todas as CPIs estarão autorizadas a serem abertas. Entendo que uma CPI é aberta para melhorar o serviço”, comentou Simões.

A CPI recebeu votos favoráveis, além de Simões, dos vereadores Mazinho (Patriota), Madeira (Patriota), Márcio Araújo (PSD), Ricardinho da Enfermagem (PSB), Wiverson Santana (PL) e Admir Jacomussi (Patriota).

Contra a CPI votaram Eugênio Rufino (PSDB), Chiquinho do Zaíra (Avante), Geovane Correa (PT), Júnior Getúlio (PT), Jairo Michelângelo (PTB), Jotão (SD), Zé Carlos Nova Era (PL, presidente da casa), Wellington da Saúde (PP), Leonardo Alves (PSDB), Irmão Ozelito (PSC), Samuel Enfermeiro (PSB), Pastor Valdeci (Republicanos), Vaguinho do Zaíra (PSD), Neycar (SD) e

Renan Pessoa (Avante).