Pai de Luciana Gimenez deixa herança de quase um milhão de reais para a apresentadora

27/04/2021 | 16:10



João Alberto Morad, pai de Luciana Gimenez, morreu em dezembro de 2020, aos 85 anos de idade. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o patriarca deixou uma herança no valor de 900 mil reais, além de de bens materiais.

Entretanto, de acordo com a coluna, a apresentadora vem enfrentando dificuldades para liberar esses valores. No dia 13 de abril, os advogados de Luciana relataram que a instituição financeira ainda não havia colaborado com a justiça. No último imposto de renda, João declarou 480 mil reais em aplicações. Desde fevereiro, a apresentadora e seus advogados estão tentando encontrar as quantias, já que o banco se recusa a fornecer informações sem ordem judicial.

No início de março, a Justiça de São Paulo decidiu que Luciana Gimenez será a inventariante e deverá apresentar à justiça, em até 60 dias, a relação de bens, os herdeiros e a certidão de testamento.