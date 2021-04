Rafa Kalimann entrevista Rodolffo e Lucas Penteado em seu novo programa

27/04/2021 | 15:36



Um ano depois de sua participação no Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann irá comandar um talk show da Globo. Casa Kalimann estreia nesta quarta-feira, 28, na Globoplay.

Na atração, a apresentadora recebe, a cada episódio, um convidado especial que, além da entrevista, será desafiado a testar diversas habilidades improváveis. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 26, Kalimann revelou que alguns dos entrevistados serão: Rafael Portugal, no primeiro episódio, Fábio Porchat, Paulo Vieira, Simaria e a influenciadora Geckay.

Além disso, diversos participantes do Big Brother Brasil 21 também integram a lista de convidados. São eles: Carla Diaz, Sarah, Lumena, Rodolffo e Lucas Penteado. A apresentadora contou como foi entrevistar o ex-marido e destacou que se emocionou com o bate-papo com Lucas.

"Assim que eu encontrei com ele Penteado, comecei a chorar, não entendo racionalmente o motivo, porém me emocionou muito a hora que eu vi ele. E foi uma entrevista bem emocionante, ele trouxe questões que me marcaram muito", contou. "Do Rodolffo foi uma surpresa muito grande. Não é uma coisa muito comum, foi muito atípico para nós dois, mas foi divertido. Ele se jogou nas brincadeiras", acrescentou ela.

Kalimann também antecipou, exclusivamente, detalhes inusitados de um dos quadros do programa. Em Culinária do Avesso, os convidados terão que preparar uma receita de cabeça para baixo.

"A cozinha é invertida. Nós, literamente, ficamos pendurados, como se fosse saltar de paraquedas. É muito engraçado e genial. Então, a gente quis também trazer desafios diferentes da internet, challenges de TikTok e coisas virais, de uma maneira inovadora", explicou.

Big Brother Brasil

"O BBB foi uma janela para eu mostrar para o público exatamente quem eu sou e, no programa, vai ter muito dessa minha bagagem. Por exemplo, eu pedi para que meus erros nas gravações não fossem editados, porque eu acho que o reality humaniza muito quem participa e eu quero deixar isso muito vivo para o Casa Kalimann", explicou Rafa.

Rafa também opinou sobre a repercussão do BBB 21 nas redes sociais. "Eu vejo que tem um lado preocupante, no cancelamento e na guerra das torcidas, porque aqui fora criam rivalidade que não existe dentro da casa. É preciso ter um equilíbrio e entender que você pode enaltecer seu ídolo sem ser hater de outro participante".