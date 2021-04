Príncipe Harry pode desistir de ir em homenagem para Lady Di

27/04/2021 | 15:10



Segundo o jornal The Sun, o príncipe Harry pode desistir de viajar para o Reino Unido em julho para uma homenagem para a mãe, Lady Di. Isso porque Harry teria ficado chocado com a recepção fria que teve durante o funeral do avô, príncipe Philip.

Segundo o especialista na realeza britânica Russel Myers, o Duque de Sussex pode dar a desculpa da gravidez avançada da esposa, Meghan Markle, para não retornar para a inauguração de uma estátua dedicada a mãe no dia 1º de julho, data em que Lady Di completaria 60 anos de idade. Para a talkRADIO, Russel disse:

- Alguns membros da família deram-lhe uma recepção fria e talvez isso tenha o chocado um pouco.

Mas o especialista disse que ainda há chances de ele ir:

- Disseram-me que ele ainda está empenhado em vir. Certamente Kate e William vão recebê-lo se ele quiser voltar. A intenção dele é voltar. Alguém pode se perguntar, se sua esposa acabou de ter um bebê, tenho certeza de que ele poderia entrar em um jato particular e fazer uma visita rápida.