Thiago Monteiro cai na estreia em Munique e acumula sua quarta derrota seguida

27/04/2021 | 14:38



O brasileiro Thiago Monteiro definitivamente não vive uma boa fase no circuito profissional. Pelo terceiro torneio consecutivo, o tenista cearense é eliminado na rodada de estreia. Nesta terça-feira, pelo ATP 250 de Munique, na Alemanha, o número 1 do Brasil caiu para o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, completando quatro derrotas seguidas.

Há duas semanas, Thiago Monteiro foi eliminado pelo português João Sousa no Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco. Na semana passada, no ATP 500 de Barcelona, na Espanha, foi o espanhol Jaume Munar quem o derrotou. Todas essas quedas em estreias foi em torneios disputados em quadra de saibro, o seu tipo de superfície favorito.

Nesta terça-feira, o brasileiro até começou bem e obteve quebra logo no primeiro game. Só que a vantagem durou pouco e em seguida Basilashvili venceu quatro games seguidos e abriu confortáveis 4/1. O georgiano ainda conseguiu quebrar o saque de Thiago Monteiro uma vez mais para fechar a parcial.

Em desvantagem no placar, o tenista brasileiro não conseguiu reagir e o máximo que fez no segundo set foi devolver uma quebra. Perdeu o saque no sexto game e quebrou o serviço de Basilasivili no sétimo, mas no oitavo voltou a ser quebrado. Bastou então ao georgiano confirmar no nono para seguir adiante na competição, onde agora encara o colombiano Daniel Galan, que bateu o americano Sebastian Korda por 6/1 e 7/6 (9/7).

Em Portugal, outro brasileiro entrou em quadra nesta terça-feira. A dura estreia contra os cabeças de chave 4, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o holandês Matwe Middelkoop, não foi problema para o gaúcho Marcelo Demoliner e para o mexicano Santiago Gonzalez, que superaram a primeira rodada no ATP 250 do Estoril com vitória por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 3/6 e 10 a 5 no match tie-break.

Nas quartas de final, o brasileiro e o mexicano terão pela frente o alemão Tim Puetz e o monegasco Hugo Nys, que derrotaram os britânicos Lloyd Glasspool e Jamie Murray na primeira rodada por 2 sets a 0, com o placar final de 6/3 e 6/3.

Demoliner e Gonzalez largaram bem na partida e venceram os três primeiros games. Firmes com os serviços, eles não foram ameaçados uma vez sequer até o final do primeiro set e ainda conseguiram mais uma quebra para cima de Arevalo e Middelkoop, no oitavo e último game, abrindo assim 1 a 0 no placar.

Os rivais reagiram no segundo set e arrancaram o empate com uma sequência de quatro games vencidos na reta final, levando a definição para o match tie-break. Arevalo e Middelkoop seguiram firmes e abriram o desempate com 2 a 0, mas depois disso o domínio foi de Demoliner e Gonzalez, que faturaram 9 dos 12 pontos seguintes para ficar com a vaga na próxima rodada.