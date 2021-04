Paulo Roberto é afastado do comando do Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 13:51



Os seis jogos sem vencer do Santo André no Campeonato Paulista somados a um pedido médico para que permanecesse afastado fizeram com que o técnico Paulo Roberto e a diretoria do Ramalhão chegassem a um acordo para uma troca no comando do time para os quatro últimos compromissos da primeira fase do Estadual. Com seis pontos conquistados em 24 disputados, o time do Grande ABC está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

"Ele tem uma licença que foi prorrogada, que o impede de ir para o banco de reservas. tem de ficar de repouso, não está 100% recuperado. E os resultados também não estão vindo. Mas ele está afastado. Nem o clube está demitindo, nem ele pediu demissão. O afastamento é por conta da saúde dele. Mas vamos atrás de outro nome, sim", explicou o diretor executivo Edgard Montemor Filho.

"Até tentamos (manter o trabalho), mas da maneira que gosto de trabalhar não dava para fazer estando 50%, tem que ser 100%", contou Paulo Roberto, que teria de ficar pelo menos mais dez dias nesta condição de comando remoto do time, período que coincidiria com o fim da primeira fase do Paulistão. "Foi o melhor para ambas as partes. Estava dando colaboração, assessoria, mas sem estar comandando efetivamente, seguindo as prescrições médicas. Há cinco dias fui na médica para levar a tomografia do pulmão e mediante aos laudos me deu mais 15 dias (afastado), que vão até depois do jogo contra o Ituano. Mediante a isso, acho que foi necessário tomar decisão que foi boa para as duas partes. Acredito que haja tempo para o clube reverter essa situação. Nos três últimos jogos não fez atuações ruins, voltou a ser competitivo, mas infelizmente a bola não entra. Ontem (contra o Guarani) tivemos 14 chances, contra nove do adversário. Infelizmente estamos tendo dificuldade para colocar a bola para dentro do gol", emendou o treinador.

"Decisão consensual, em razão dos problemas clínicos que impedem o exercício pleno de suas funções. Estamos buscando outro nome", constatou o presidente Sidney Riquetto. O clube tem urgência em acertar com o substituto, afinal o Ramalhão já volta a campo nesta quinta-feira, 29, contra a Ferroviária. Um novo treinador pode ser anunciado ainda nesta terça-feira, 27.