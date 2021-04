Ex de Marlon afirma ter visto bebê do cantor sertanejo com a atual companheira: A minha reação é desejar o bem

27/04/2021 | 13:10



Letícia Oliveira, ex-mulher do cantor sertanejo Marlon, afirmou ter se deparado com as fotos de Benício, filho recém-nascido do cantor com a atual companheira, Maria Clara.

No Instagram, Letícia falou que deseja apenas o bem para o bebê e que espera que a criança venha como uma transformação na vida do casal.

Em novembro de 2020, Marlon terminou o casamento de 15 anos com Letícia para ficar com Maria Clara, que era amiga de Letícia. Na época, Maria já estava grávida.

- A minha reação é desejar o bem. É orar para esse bebê, que é um anjo, que eu não quis ver, não procurei ver, mas que milhares de pessoas me mandaram fotos, e eu acabei tendo que ver. É um presente de Deus, disse Letícia em live.

Em seguida, ela disse que o bebê não tem culpa do que Marlon e Maria fizeram:

- O fato de um inocente ter nascido, não muda o que o pai e a mãe dele fizeram. A benção que Deus deu para eles, não apaga o que eles fizeram de errado. Mas, pode sim, ser o motivo da transformação. E tomara Deus, que eles sejam transformados com essa vidinha que veio ao mundo.

E continuou:

- O que podem esperar de mim é que eu vou torcer muito para que esse bebê seja muito amado e tenha muita saúde. Que ele Seja, sim, o motivo da transformação dos pais deles. Essa criança não faz deles santos, não apaga a forma, o jeito que eles conceberam o bebê, mas o bebê não tem nada a ver com isso.