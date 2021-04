27/04/2021 | 13:10



Luiza Possi revelou como o filho mais velho, Lucca, está lidando com o fato de que vai ter um irmão mais novo! A cantora comentou sobre a sua segunda gravidez no programa Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, dia 27:

- Ele não entende ainda. Ele só está muito apegado comigo. Ele fica rolando em cima da barriga e eu até fiquei com medo de ele ter amassado a cabecinha do meu bebê. Mas o médico disse que não, que ele é irmão mais velho e que tem direito.

Luiza Possi anunciou a segunda gravidez, fruto do relacionamento com o marido Cris Gomes, nas redes sociais no dia 19 de abril.