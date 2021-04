Após polêmicas, mãe de Gabriel Medina tira nome dos filhos da bio do Instagram mantendo apenas o nome de Sophia Medina

27/04/2021 | 13:10



Parece que as confusões dentro da família Medina estão longe de acabar! Recentemente surgiram diversas informações de que a matriarca da família, Simone Medina, teria problemas tanto com Yasmin Brunet - esposa do surfista Gabriel Medina - quanto com Bruna, a esposa de seu filho mais novo, Felipe Medina. Agora, no entanto, parece que as coisas realmente se complicaram e a mãe não apenas deixou de seguir os filhos no Instagram como os tirou de sua bio!

Prints feitos por internautas mostram que, onde antes estava sinalizado que Simone era mãe de Gabriel, Felipe e Sophia, agora estava escrito apenas Mãe da Sophia Medina. Atualmente, no entanto, essa informação também foi excluída da bio de Simone, restando apenas seu e-mail de contato e o título de embaixadora de uma ONG.

Além disso, a matriarca também deixou de seguir tanto Gabriel quanto Felipe na rede social, mantendo a filha Sophia entre as pessoas que segue. Yasmin Brunet também não consta mais nessa lista - mas Simone parece ter deixado ali a página de um fã-clube das conquistas de Gabriel como surfista.

O padrasto de Gabriel Medina também deixou de seguir tanto o surfista quanto a esposa dele, além de aparentemente ter dado unfollow em Bruna Medina. Apesar disso, ele continua seguindo Felipe na rede social e, é claro, Sophia.

O unfollow, inclusive, parece ter sido mútuo: Gabriel, Yasmin e Bruna deixaram de seguir tanto a mãe quanto o padrasto, enquanto Felipe parou de seguir apenas a mãe até o momento. Já Sophia Medina, apesar de parecer isenta da polêmica até agora, continua seguindo o padrasto, a mãe e os irmãos - mas não segue as cunhadas Yasmin e Bruna.

Vish!