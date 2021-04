27/04/2021 | 12:53



Com 8 votos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado escolheu o senador Omar Aziz (PSD-BA) como presidente do grupo. A votação mantém o acordo feito previamente entre os partidos. O governista Eduardo Girão (Podemos-CE), que também concorreu, teve 3 votos.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), candidato único, ficou com a vice-presidência. Ele teve 7 votos.

Pela negociação de bastidores, agora Aziz deve designar Renan Calheiros (MDB-AL) como relator, em derrota para o Palácio do Planalto.

Apesar de se declarar independente, o presidente da comissão é próximo ao governo e critica a postura do presidente Jair Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus.