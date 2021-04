EUA: estudantes brasileiros estão na lista dos que podem pedir entrada no país

27/04/2021 | 12:55



Os Estados Unidos incluíram estudantes e acadêmicos brasileiros e de outros três países na lista de viajantes estrangeiros que podem solicitar a entrada no país, apesar das restrições impostas para conter o avanço da pandemia de covid-19. O anuncio foi feito nessa terça-feira, 27, pelo Departamento de Estado americano. A nova determinação do gabinete do Secretário de Estado, Antony Blinken, adiciona exceções à proibição absoluta estabelecida pelo governo federal, mas não permite a entrada imediata dos viajantes.

O novo regramento autoriza que pessoas em busca de serviços de saúde, jornalistas, estudantes e certos acadêmicos cobertos por tipos de visto específicos para programas de intercâmbio solicitem uma Exceção de Interesse Nacional (NIE, na sigla em inglês). A solicitação está aberta a pessoas que residem no Brasil, Irã, China (apenas região de Schengen), África do Sul, Reino Unido e Irlanda.

No caso dos estudantes e acadêmicos que estiveram na China, Irã, Brasil ou África do Sul, só poderão solicitar ao NIE aqueles cujos programas iniciem a partir de 1º de agosto.

Vacinação

Após ser o epicentro mundial da pandemia, os EUA conseguiram controlar o volume de contágios e morte com uma ampla campanha de vacinação. O país já está aplicando os imunizantes na população adulta sem diferenciação de idade. Na terça, o presidente americano, Joe Biden, chegou a anunciar que o país vai ceder 60 milhões de doses de vacina para países mais necessitados.

"Nós não precisaremos usar a vacina da Astrazeneca em nossa luta contra covid-19 nos próximos meses", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. O país comprou mais vacinas do que o necessário para imunizar toda a população e já aplicou ao menos uma dose de imunizante em 54% dos adultos. A Casa Branca não divulgou ainda quais países irão se beneficiar do envio, que deve ocorrer nos próximos meses, mas o Brasil é um dos que, desde março, tenta receber o excedente de doses de vacinas dos americanos.