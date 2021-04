Desânimo externo deixa Ibovespa sem direção apesar de alta no lucro da Vale

27/04/2021 | 11:38



O Ibovespa tenta encontrar um norte nesta terça-feira, 27. O índice brasileiro renovou mínimas a 120.386,90 pontos e depois até superou os 121 mil pontos, com a máxima intradia aos 121.012,34 pontos nesta manhã. A valorização do Ibovespa é sustentado pelas ações ligadas a commodities, caso de Vale ON (1,34%) e Petrobras ON (0,47%) e PN (0,59%) que subiam às 11h12. No entanto, o Ibovespa claudica, principalmente pelo viés de baixa das bolsas em Nova York.

A indefinição do índice Bovespa já era esperada, dado que no exterior as bolsas também operam perto de margens bastante estreitas. Investidores avaliam a temporada de balanços do segundo trimestre e monitoram o avanço de casos de coronavírus na Índia. Não só a disseminação da pandemia no país indiano preocupa, como também a situação no Brasil, onde hoje terá a instalação da CPI da Covid no Senado para investigar a conduta do governo federal na pandemia. O assunto atrai atenção não só pela sua importância neste momento em que o País ainda tem pouquíssimas pessoas vacinadas contra a doença, como também por causa de ruídos antes mesmo de a sessão começar.

Conforme fontes ouvidas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a advocacia do Senado alega que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não pode barrar indicação de relator de CPI da Covid. Na segunda, Pacheco criticou a decisão da Justiça Federal do Distrito Federal de ter barrado a possibilidade de o senador Renan Calheiros (MDB-AL) de assumir a relatoria dos trabalhos da comissão. "E pode ter um risco de briga entre os Poderes e dar uma estressada no mercado", analisa Alison Correia, CEO da TOP Gain.

Apesar da alta expressiva de 2.220% no lucro líquido da Vale nos três primeiros meses do ano, ante igual período de 2020, ter ficado dentro do esperado, as ações reagiram em alta hoje na B3.

"Vale sobe com investidores renovando fortes expectativas para o segundo trimestre após o ótimo balanço", descreve Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos. Outro destaque, cita, é Petrobras, que pega carona na valorização do petróleo no mercado internacional. Além disso, o O investidor aguarda a divulgação pela Petrobras do seu relatório de produção e vendas referente ao primeiro trimestre de 2021.

"Hoje, tende a ser mais um dia de lateralidade como ontem. Temos vários balanços nos EUA, como as big techs, e também na Europa. Aqui, tem Cielo depois do fechamento da Bolsa", diz Correia, da TOP Gain, ao referir-se ao desempenho do Ibovespa ontem e que fechou com alta de 0,05%, aos 120.594,61 pontos. Segundo ele, os mercados devem ganhar vigor a partir de amanhã. "No sentido, de dados mais relevantes, começa a esquentar amanhã. Tem Fed decisão de política monetária na quarta-feira, PIB dos EUA 1ª leitura do 1º trimestre, na quinta, e índice de preços na sexta PCE", menciona Correia.

Apesar da estimativa unânime de analistas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) manterá sua política monetária atual, o documento após a decisão e a entrevista do presidente da instituição, Jerome Powell, sempre geram expectativas. "Esperamos que a reunião de abril do FOMC Comitê Federal de Mercado Aberto seja tranquila", descreve o Goldman Sachs em relatório.

De acordo com o banco americano, o ritmo de recuperação nos EUA se acelerou desde a última reunião do FOMC em março, e espera que a declaração do Comitê deste mês traga uma descrição mais otimista da atividade econômica recente. "No entanto, pensamos que é claramente muito cedo para o FOMC sugerir uma redução gradual do núcleo da inflação, a taxa de desemprego em 6% e uma folga mais ampla ainda mais alta", afirma o Goldman.

Em tempo: na sexta-feira, 23, o fluxo de estrangeiros na B3 foi positivo em R$ 595 milhões, conforme uma fonte. O montante, se confirmado, está acima da entrada de R$ 394,651 milhões no dia anterior (22 de abril). Até aquela data, o saldo positivo acumulado em abril era de R$ 5,83 bilhões na B3, com o acumulado do ano mostrando ingresso de R$ 17,989 bilhões.