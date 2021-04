27/04/2021 | 09:26



A terça-feira (27) começa com alívio na curva de juros, em sintonia com o dólar e após o IPCA-15 de abril ter subido 0,60%, desacelerando da alta de 0,93% em março e abaixo da mediana estimada de 0,67%. Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 8,28%, de 8,32% no ajuste de segunda-feira, 26. O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 6,17%, de 6,18%, e o para 2022 estava em 4,62%, de 4,64% no ajuste anterior.