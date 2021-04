Agora, dá para ouvir Spotify no Facebook; veja como fazer

Da Redação

Do 33Giga



27/04/2021 | 09:18



Desde ontem, assinantes do Spotify Premium ao redor do planeta já podem ouvir músicas e podcasts com reprodução completa dentro do aplicativo do Facebook. Usuários do modo gratuito (Spotify Free) também poderão desfrutar da mesma experiência – mas via modo aleatório com os anúncios do Spotify.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A novidade, ouvir Spotify no Facebook, está sendo implementada em smartphones com o sistema iOS (iPhone) ou Android. Aos poucos, chegará a diversos mercaedo ao redor do mundo (Brasil incluso). Por enquanto, não há essa integração com o app para desktop.

Além dos compartilhamentos do Spotify no Facebook, a novidade irá possibilitar que fãs também possam reproduzir músicas via miniplayer, por meio de posts de artistas verificados selecionados ou até mesmo de vídeos publicados por usuários do FB que contém música licenciada. O que irá tornar seu alcance ainda maior.

Veja como habilitar a função e ouvir o Spotify no Facebook: