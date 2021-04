Carteira de pedidos firmes da Embraer vai a US$ 14,2 bi ao final do 1º trimestre

27/04/2021 | 08:58



A Embraer encerrou o primeiro trimestre de 2021 com uma carteira de pedidos firmes a entregar de US$ 14,2 bilhões, praticamente estável (-1,4%) em relação à dezembro de 2020, quando chegou a US$ 14,4 bilhões. Ja na comparação com igual trimestre do ano passado, de US$ 15,9 bilhões, houve uma queda de 10,7%. De janeiro a março, a fabricante brasileira entregou um total de 22 jatos, sendo nove comerciais e 13 executivos (10 leves e três grandes).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que durante os primeiros três meses do ano a KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM Royal Dutch Airlines, recebeu seu primeiro jato E195-E2, por meio da empresa ICBC Aviation Leasing, elevando para 50 o número total de jatos da Embraer operando na frota KLM Cityhopper.

No mesmo período, a Air Peace, a maior companhia aérea da Nigéria e do Oeste da África, recebeu seu primeiro jato E195-E2. A Air Peace se tornou assim a primeira cliente de E2 na África, sendo também e empresa lançadora global do design de assentos escalonados da Embraer.

Ainda no trimestre, a Embraer entregou a primeira conversão de um Legacy 450 em um jato Praetor 500 à AirSprint Private Aviation. "A empresa canadense de propriedade compartilhada tem programada uma segunda conversão ainda este ano, além da entrega de um novo Praetor 500, também em 2021. Com essas adições, a Airsprint terá três Praetor 500 na frota e um total de nove aeronaves da Embraer", informa a companhia.