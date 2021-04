Paulo Gustavo é diagnosticado com pneumonia bacteriana e marido se pronuncia: Volta logo para mim

27/04/2021 | 08:10



Thales Bretas usou as redes sociais para se pronunciar sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo, após ser revelado o quadro clínico do ator.

Na noite da última segunda-feira, dia 26, a assessoria de imprensa do ator divulgou que ele desenvolveu uma pneumonia bacteriana, mas suas funções pulmonares estão melhorando sem novas complicações. Ele segue em estado grave e tem pequenos sinais de interação, mesmo com os sedativos.

Thales, então, disse que está ansioso para a recuperação do companheiro, que foi internado no dia 13 de março devido às complicações da Covid-19.

Estamos de braços dados, juntos nessa caminhada em direção à luz! O caminho tortuoso não vai importar quando estivermos vivendo novas alegrias e agradecendo a vitória! Estou muito ansioso, mas já medicado pra aguentar esperar o que precisar pra te carregar comigo pra casa! Que saudade da sua presença tão forte e alegre! Tenho muita fé que voce vai melhorar logo, e eu vou estar firme te esperando! Te amo!

Em outra publicação, Thales, que é dermatologista, afirmou que está prestes a abrir um novo consultório no Rio de Janeiro, e que espera poder comemorar essa nova conquista profissional ao lado de Paulo.

Volta logo para mim. Vamos comemorar juntos mais essa vitória, viver mais sonhos, disse ele sobre o assunto.

Monica Martelli também publicou mensagem:

Meu irmão, você está sendo cuidado e nós torcendo em orações. Está dando tudo certo. Te amo, escreveu ela.

Outra colega de Paulo que se manifestou foi a atriz Suely Franco, de 81 anos de idade. Em entrevista ao jornal Extra, ela falou sobre a relação profissional com Paulo e diz que torce pela recuperação dele:

- Eu o adoro. Nossa relação acontece mais durante o trabalho, mas ele era muito divertido nas gravações. Ele nos fazia rir até com as câmeras desligadas, é uma pessoa do bem. Maravilhoso, gostei muito de tê-lo conhecido. Torço muito pela recuperação, ele tem uma família linda o esperando. Com tantas pessoas orando e torcendo, acredito muito que logo mais estará bem, feliz e nos fazendo rir novamente.

A equipe médica de Paulo informou através de boletim que a pneumonia está sendo tratada com eficiência e que o caso de Paulo continua apresentando oscilações, como acontece em outros casos graves de pacientes da Covid-19.

Há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes, fato que aumenta as nossas esperanças na boa recuperação do paciente. Entretanto, como em outros casos graves, ocorrem oscilações no estado geral, demandando reajustes nas medicações, na ventilação mecânica e na ECMO, o que ainda determina a vigilância constante da equipe multiprofissional. Ontem foi detectada uma nova pneumonia bacteriana, que já está sendo eficientemente tratada. Apesar disso, evidências de melhora na função pulmonar têm surgido. Em alguns momentos, o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos, diz o comunicado.