Água Santa corre duas vezes atrás do empate contra o Juventus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 00:46



O Água Santa teve muita dificuldade para manter sua invencibilidade no Campeonato Paulista da Série A-2, mas conseguiu. Ontem à noite, em visita ao Juventus, no Estádio José Liberatti, em Osasco, o Netuno teve de correr por duas vezes atrás do empate, alcançando os 2 a 2 no fim do segundo tempo. Os dois gols da equipe de Diadema foram em cobranças de bola parada: pênalti convertido por Lelê e falta perfeita batida por Dada.

O resultado levou os diademenses aos 20 pontos, ainda na vice-liderança, dois pontos atrás do Oeste. Já o Moleque Travesso chegou aos dez, na nona colocação.

O Juventus abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após falta cobrada pelo lado esquerdo da área, Oliveira fez defesa parcial e bate-rebate, a bola sobrou para Neilson estufar as redes: 1 a 0. O Água Santa, no entanto, não se abateu e correu atrás do resultado. Foi assim que, praticamente em seguida, aos 29, Helder sofreu pênalti. Lelê cobrou, André Dias ainda tocou na bola, que acabou entrando.

Ainda na primeira etapa o Moleque Travesso ficou novamente à frente no marcador. Aos 36, após falta cobrada rapidamente, Alvinho serviu Denis, que cruzou para Lucas Ybom na entrada da área; ele ajeitou e mandou no canto.

O Netuno passou toda a segunda etapa em busca da igualdade. Teve a missão complicada quando Renato Júnior foi expulso. Porém, aos 44, Dada cobrou falta na medida e decretou o empate.