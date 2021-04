EC São Bernardo sofre castigo no fim e segue na área do descenso

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 00:41



O EC São Bernardo deixou escapar um ponto na visita ao Red Bull Brasil, ontem à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Isso porque o Cachorrão empatava até os 46 minutos do segundo tempo, quando acabou levando gol de Ramires, que decretou o triunfo da equipe do Interior e manteve os são-bernardenses na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A-2, com quatro pontos, em 15º lugar. Já o Toro Loko entrou no G-8: assumiu a oitava colocação, com dez.

O técnico Renato Peixe – que tem o cargo cada vez mais ameaçado – promoveu algumas mudanças na escalação do Alvinegro. Para começar, Allan Thiago ganhou chance no gol. Quem reapareceu na escalação foi Erwin, no lugar de Diego. Alyson, Felipe Souza e Victor Sapo também entraram no time. Com isso, o Cachorrão teve praticamente o time considerado ideal. Mesmo assim, sofreu para criar oportunidades claras de gol.

Aliás, se a aptidão do atacante Victor Sapo é marcar gols, ele foi o responsável por manter o placar inalterado na primeira etapa. Aos 33 minutos, ele tirou em cima da linha a cabeçada de Everton.

Na segunda etapa, o Red Bull Brasil assustava em jogadas de bola parada, enquanto o Cachorrão errava excessivamente passes. E aos 46 minutos, bem que o sistema defensivo do EC São Bernardo tentou matar a jogada, mas Everton serviu Ramires, que bateu na saída de Allan Thiago e determinou a vitória.